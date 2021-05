LIVE Musetti-Hurkacz, Internazionali d’Italia DIRETTA: l’azzurro vuole stupire contro il vincitore di Miami (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Musetti-Hurkacz in tv – Il tabellone di Lorenzo Musetti Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti ed Hubert Hurkacz, primo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Si tratta del debutto dell’azzurro a Roma dopo la splendida cavalcata che lo ha portato agli ottavi di finale nella scorsa edizione. Musetti viene da una brutta uscita al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid per mano di Carlos Taberner. In precedenza il carrarese aveva vinto una partita a Barcellona contro Feliciano Lopez, prima di cedere ai problemi alla schiena ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv – Il tabellone di LorenzoBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Lorenzoed Hubert, primo turno degli2021. Si tratta del debutto dela Roma dopo la splendida cavalcata che lo ha portato agli ottavi di finale nella scorsa edizione.viene da una brutta uscita al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid per mano di Carlos Taberner. In precedenza il carrarese aveva vinto una partita a BarcellonaFeliciano Lopez, prima di cedere ai problemi alla schiena ...

Advertising

matteo19_5 : @_ilovedelpo Se ho colto bene cosa dicevano alla fine, perché li per li si era capita un’altra cosa seguendo il liv… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMadrid Delusione #Musetti, che non si qualifica per il torneo, sconfitto dallo spagnolo #Taberner 4-6 2-6. #live -