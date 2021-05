LIVE Musetti-Hurkacz 1-1 | Internazionali d’Italia DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1.annulla una palla break e si sblocca in questo match. A-40 Scende ancora a retee ottiene il punto. Il polacco sta provando a rompere il ritmo a. 40-40 Il servizio dà una mano al polacco. 30-40 Errore dopo il servizio con il dritto per. Palla break. 30-30 IL ROVESCIO IN CORSA DI! L’azzurro si sposta a destra e a sinistra e alla fine trova una meravgliosa in cross. 30-15 Disegna bene il campo con il dritto. 15-15 Serve and volley sulla seconda che porta il punto al polacco. 0-15 Prova a scendere a retedopo un back diin avanti, ma il carrarese lo passa. 1-0. Game agevole al servizio in ...