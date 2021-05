LIVE – Monza-Brescia 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di lunedì 10 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(3-5-2): Di Gregorio; Pirola, Bettella, Bellusci; Carlos Augusto, Colpani, Barberis, Frattesi, Sampirisi; Dany Mota, Gytkjaer.(4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Bjarnason; Ayé, Donnarumma. COME SEGUIRE IL ...

Advertising

infoitsport : ?? Diretta Live Monza-Brescia: finito il primo tempo. A Pescara Salernitana ferma sullo 0-0 - infoitsport : Monza - Brescia 0-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita - infoitsport : Live Pescara-Salernitana 0-0 Primo tempo senza reti anche a Monza - tuttomonza : LIVE #SerieB #Monza-#Brescia 0-0: al via la ripresa! - tuttomonza : LIVE #SerieB #Monza-#Brescia 0-0: si chiude il primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monza

... CLASSIFICA/ Partite al via, si gioca! Diretta golscore EMPOLI LECCE: I TESTA A TESTA Diamo ... ai play off da disputare da quarti in classifica, saltando il primo turno ma dietro il, salvo ...... parola allora al campo doveBrescia sta ormai davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Partite al via, si gioca! Diretta golscore...59' - DENIS! Gran colpo di testa del Tanque su cross di Folorunsho dalla destra: fuori di poco! 58' - BELLOMO! Conclusione del numero 10 dal limite, dopo ripartenza: respinta in a ...A 90 minuti dalla fine, mancano ancora dei verdetti fondamentali in questa Serie B. Chi sarà la seconda promossa in Serie A fra Salernitana e Monza?