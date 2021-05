LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | Nizzolo ed Ewan perdono contatto Scatenata la Bora di Sagan

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.14 Ai -18,5 km inizierà la salita di Guarene, 2,6 km al 7,1% di pendenza media e massima del 15% proprio in cima. Attenzione perché qualche finisseur come Moscon o Evenepoel potrebbe tentare la stoccata. 16.13 Siamo a 30 km dall’arrivo. Ora circa 12 km di pianura. 16.12 Dunque nel gruppetto dei fuggitivi abbiamo due olandesi, due italiani ed uno svizzero. 16.10 Davanti sono rimasti in cinque: Pellaud, Zoccarato, Albanese, Van den Berg e Van der Hoorn. Per loro 1’30” sul gruppo maglia rosa. 16.09 Si stacca anche Moschetti. All’Italia però resta Elia Viviani, ben presente nel gruppo principale. 16.08 Sapevamo che oggi era una tappa molto più complicata rispetto a ieri. La-hansgrohe di Peter...

