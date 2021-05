LIVE – Giro d’Italia 2021 3^ tappa Biella-Canale | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo l’arrivo in volata di Novara ilprosegue in Piemonte con la 3^, ladi 190 chilometri. Peter Sagan è il grande favorito di giornata, in un percorso ondulato che potrebbe favorire i finisseur. Ma occhio anche alle fughe da lontano. Segui ila partire dalle 12.30 ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA AGGIORNA LA12.54 Il vantaggio dei fuggitivi è ora a quasi tre minuti e si è aggiunto anche Ponomar. Dunque otto in fuga. 12.45 Sette uomini in fuga sotto la pioggia di. Anche la Maglia Azzurra Vincenzo Albanese. Questi gli altri: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Simon Pellaud (Androni-Sidermec), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Lars Van den Berg ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Brando ha spiegato tutto di fronte alle telecamere di Domenica, salotto in cui molti Vip hanno ... 'Mi si è distaccata la retina in tre punti, neldi 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale ......tour europeo che prevede proiezioni virtuali e Q&Acon i registi. La Settimana del pubblico del Premio LUX (10 - 16 maggio) offre la possibilità di guardare i film nominati online: UN ALTRO...Cresce l’attenzione su The Ocean Race e fioriscono le collaborazioni. Per quanto riguarda le comunicazioni satellitari, si segnala la partnership con Inmarsat ...Domenica Live, Barbara d'Urso festeggia gli ascolti: "Abbiamo fatto il record" Anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. In questa ...