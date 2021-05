LIVE – Giorgi-Sorribes Tormo 6-74 2-1 | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ile latestuale della disputa tra Camilae Sara, valida per il primo turno degliBNL. Esordio non semplice per l’azzurra, la quale dovrà fronteggiare il tennis tatticamente indiscutibile della giocatrice spagnola, abile a difendere e contrattaccare, particolarmente a suo agio sulla terra rossa. Dal canto suo,tenterà di proporre il proprio tennis, accelerazione dopo accelerazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, nel corso del tardo pomeriggio della giornata di lunedì 10 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA del match tra Giorgi e Sorribes Tormo: si comincia alle 18.00 sul Centrale - MercRF : RT @federtennis: Sei gli italiani impegnati oggi nel 1° turno degli @InteBNLdItalia: ?? @stetone91 ?? Paire ?? @fabiofogna ?? Nishikori ?? @jan… - Maracanasport : RT @federtennis: Sei gli italiani impegnati oggi nel 1° turno degli @InteBNLdItalia: ?? @stetone91 ?? Paire ?? @fabiofogna ?? Nishikori ?? @jan… - federtennis : Sei gli italiani impegnati oggi nel 1° turno degli @InteBNLdItalia: ?? @stetone91 ?? Paire ?? @fabiofogna ?? Nishikori… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo Internazionali d’Italia DIRETTA: match complicato contro la spagnola - #Camila… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giorgi

OA Sport

... dove è presente grazie a una wild card, così come nel caso die Trevisan. Dall'altra parte ... constreaming fruibile per gli abbonati mediante il sito ufficiale dell'emittente menzionata. ...Tanti gli ospiti in studio, tra i quali anche gli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi Brandoe Drusilla Gucci. Giusto poco fa sono usciti gli ascolti di Domenica, e ovviamente Barbara d'...Isola 2021, diretta della puntata di oggi: tutti contro tutti. In studio arriva Vera Gemma. Nella puntata di stasera che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, avverrà ...Il live e la diretta testuale della disputa tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valida per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...