LIVE Fognini-Nishikori | Internazionali d’Italia in DIRETTA | 1° turno di grande fascino

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladel match tra Fabioe Kei, partita del primodegli. Una sfida molto delicata per il tennista ligure che si troverà di fronte un giocatore ritrovato e decisamente rinvigorito dalle ultime prestazioni. Una partita che potrebbe essere estremamente equilibrata tra due tennisti che stanno cercando di ritrovarsi dopo varie vicissitudini fisiche. Entrambi si sono fermati al secondoal Masters1000 di Madrid che si è concluso ieri con la vittoria di Alexander Zverev sul nostro Matteo Berrettini. Sono tre i precedenti tracon il nipponico ...

Stesso palcoscenico per Fabio, n.28 del ranking (13sima partecipazione agli Internazionali ... Questa la programmazione: lunedì 10 maggio -dalle ore 10.00 martedì 11 maggio -...Fabioesordirà Internazionali BNL d'Italia 2021 , dovendo fronteggiare Kei Nishikori , non ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204) , constreaming disponibile ...