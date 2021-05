LIVE Fognini-Nishikori 3-6 4-6 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | si ferma all’esordio l’avventura dell’azzurro

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HUMBERT, 3° MATCH DALLE 10.00 LADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 13.23 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Fabioe Keie buon proseguimento di giornata. 13.21 Al prossimo turnoaffronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta. 13.19 Molto preciso al servizio ma la vera differenzaè riuscito a farla in risposta procurandosi ben 8 palle break contro l’unica di. 13.17 Le statistiche palesano la superiorità del giapponese.ha conquistato l’82% di punti con la prima contro il 68% di...

