LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo | Internazionali d’Italia DIRETTA | si comincia alle 18 00 sul Centrale

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36:viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per affrontare un confronto del genere. 17.33: Sull’azzurra chiuderà il programma in un incontro difficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa. 17.30: Buongiorno e bentrovati alladel match trae Sara, valido per il primo turno degli2021 di tennis. Il programma degli...

Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Il ... Cinque nel tabellone maschile e la solaGiorgi in quello femminile, con la marchigiana che ...Nonostantesi sia assicurata l'unico precedente, non partirà favorita. SEGUI ILDEL MATCH La sfida per il titolo è in programma nella giornata odierna, lunedì 10 maggio , come quarto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36: Camila viene da un periodo un po' particolare nel quale alcuni problemi fisici l'hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si sp ...Sara Sorribes Tormo ESP vs [WC] Camila Giorgi ITA (non prima ore: 6.00PM). PROGRAMMA SINNER-HUMBERT IN TV. La partita tra Sinner e Humbert sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport ...