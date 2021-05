LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 4 6-6 | Internazionali d’Italia DIRETTA | nuovo tie-break nel 2° set

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABravaa reagire etie-che va in scena sul Centrale del Foro Italico. 30-15 Bravaa far partire un tracciante con il dritto a lambire la riga.è costretta a subire ancora e ora è sotto 6-5, con le spalle al muro contro la spagnola.servirà per rimanere nel match. NOOOO!!!! L’azzurra vanifica il vantaggio e ora si ricomincia tutto da capo! 5-5 nel 2° set e la spagnola andrà a servire! La spagnola, sfruttando anche gli errori dell’azzurra, accorcia ancor di più le distanze. Ora il vantaggio didi 5-4, avendo la possibilità di servire nuovamente per il 2° set. 40-40 Si arriva alla ...

Il ... Cinque nel tabellone maschile e la sola Camila Giorgi in quello femminile, con la marchigiana che ... Nonostante Camila si sia assicurata l'unico precedente, non partirà favorita. SEGUI IL LIVE DEL MATCH La sfida per il titolo è in programma nella giornata odierna, lunedì 10 maggio , come quarto ... Il live e la diretta testuale della disputa tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valida per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36: Camila viene da un periodo un po' particolare nel quale alcuni problemi fisici l'hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si sp ...