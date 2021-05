LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 4 2-1 | Internazionali d’Italia DIRETTA | nuovo break per l’azzurra nel 2° set

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAArriva il terzodi fila in questo secondo set.capitalizza la terza chance del game per riportarsi a condurre. Parziale molto equilibrato: 2-1 per. Purtroppo arriva il controimmediato della spagnola che recupera subito: 1-1 nel 2° set, l’iberica a servire. ECCOLO ILprendendosi il punto a rete guida il 2° parziale 1-0, oraandrà a servire. 15-40 Doppio fallo della spagnola e due palleper la. 15-30 Grande accelerazione di rovescio di. 15-15 Grande risposta in accelerazione di. 15-0 Ottimo dritto incrociato della spagnola. Si ...

Nonostante Giorgi si sia assicurata l'unico precedente, non partirà favorita. SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH La sfida per il titolo è in programma nella giornata odierna, lunedì 10 maggio , come quarto ...Il live e la diretta testuale della disputa tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valida per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36: Camila viene da un periodo un po' particolare nel quale alcuni problemi fisici l'hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si sp ...