LIVE – Bollettino oggi | lunedì 10 maggio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di10. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, sono ben diciotto le regioni/province autonome in zona gialla, tre in zona arancione e nessuna in zona rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 8.292 nuovi, 139 morti, 14.416 guariti, 141.190 tamponi molecolari, 2.192 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in ...

'A giugno Italia come la Gran Bretagna'. Il modello da seguire nel nostro Paese deve essere quello della Gran Bretagna dove l'ultimo bollettino parla di cinque morti, 2.000 nuovi contagi su un milione di tamponi processati e meno di 1.200 persone ricoverate. Merito, secondo gli esperti, della vaccinazione: oltre 52 milioni di dosi ...LIVE – BOLLETTINO oggi, lunedì 10 maggio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...