L'Italia non è un Paese per giovani In politica prevale l'"usato sicuro" (Di lunedì 10 maggio 2021) Il dibattito sulle candidature per le prossime elezioni amministrative, con riferimento alle grandi città Italiane, sta mostrando un fenomeno abbastanza curioso. Fra i nomi che girano, non mancano personaggi che vengono riproposti dopo aver già svolto in passato importanti incarichi pubblici. Stiamo parlando di nomi come Gabriele Albertini, Antonio Bassolino, Guido Bertolaso…

Ultime Notizie dalla rete : Italia non Giustizia, Cartabia: "Governo si gioca Recovery su durata processi" La riforma della giustizia è condizione perché arrivino in Italia non solo i 2.7 mld del PNRR destinati alla giustizia, ma i 191 miliardi destinati a tutta la rinascita economica e sociale italian a. ...

Smart working, lo studio: "Produttività aumenta" Questo, però, non ha generato sensazioni negative: la fetta maggiore degli intervistati, il 39%, ... ancora prima che la pandemia lo imponesse e siamo una delle prime aziende in Italia ad aver ...

Perché si pensa che il #MeToo in Italia non c’è mai stato - Giulia Siviero Internazionale Cartabia: su durata processi governo si gioca Recovery, senza cambiamenti soldi indietro a Ue Lo ha sottolineato la ministra della GIustizia Marta Cartabia nella riunione alla Camera con membri e capigruppo delle commissioni Giustizia. Intanto la commissione istituita dalla ministra sulla rifo ...

Verso il coprifuoco a mezzanotte? Cresce il pressing delle forze politiche (Lega e Iv in testa), ma anche di Regioni e Comuni per spostare l'inizio della misura anti Covid di due ore già da lunedì prossimo. Ok a un allentamento da Pd ...

