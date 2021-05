L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finite Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. È ufficialmente aperto il televoto! #Isola pic.twitter.com/TjChpDZ24L — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2021 Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere un po’ confusi: ad avere la peggio potrebbe essere Francesca Lodo o Emanuela Tittocchia. L’eliminata dal televoto tuttavia avrà la possibilità di restare su Playa ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 maggio 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finite Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. È ufficialmente aperto il televoto! #Isola pic.twitter.com/TjChpDZ24L —dei(@IsolaDei) May 7, 2021 Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed isembrerebbero essere un po’ confusi: ad avere la peggio potrebbe essere Francesca Lodo o Emanuela Tittocchia. L’eliminata dal televoto tuttavia avrà la possibilità di restare su Playa ...

