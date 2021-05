L’Isola dei Famosi, chi è Beatrice Marchetti: età, fidanzato, studi, lavoro (Di lunedì 10 maggio 2021) Arrivata da poche settimane, Beatrice Marchetti sta conquistando L’Isola dei Famosi. Ecco alcune curiosità sulla sua vita privata e carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Le naufraga de L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti Lei è una delle ultime naufraghe de L’Isola dei Famosi, ma ha da subito conquistato il grande pubblico televisivo di Canale 5. Stiamo parlando di Beatrice Marchetti, nuova stella del reality condotto da Ilary Blasi. Classe ’96, nata in provincia di Brescia, Marchetti è una modella e attrice. Ha iniziato la sua carriera sulle maggiori passerelle italiane e il suo debutto risale all’età di 16 anni. Viene scelta da Enrico Coveri ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Arrivata da poche settimane,sta conquistandodei. Ecco alcune curiosità sulla sua vita privata e carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Le naufraga dedeiLei è una delle ultime naufraghe dedei, ma ha da subito conquistato il grande pubblico televisivo di Canale 5. Stiamo parlando di, nuova stella del reality condotto da Ilary Blasi. Classe ’96, nata in provincia di Brescia,è una modella e attrice. Ha iniziato la sua carriera sulle maggiori passerelle italiane e il suo debutto risale all’età di 16 anni. Viene scelta da Enrico Coveri ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - Rosaria94266963 : RT @manilazizzo: Nel frattempo che aspettiamo qualche altra storia dei #prelemi insieme, state votando #faribona ? Siamo a RISCHIO, perché… - GAIAGOZZITOTALE : ma come si votatà in finale? Dall’app come si fa per “l’isola dei famosi” o per sms? #Amici20 - SimoPagliarini_ : RT @ilgiornale: La mano di Iva Zanicchi è ancora molto gonfia ma l'opinionista dell'Isola dei famosi ha deciso di mostre come sta https://t… -