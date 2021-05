Lirica: la Scala riapre dopo 199 giorni, Sala ‘è come non l’abbiamo mai vista’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – dopo 199 giorni riapre al pubblico la Scala di Milano, chiusa da ottobre ma rimasta viva con gli spettacoli in streaming: 35 serate tra opera e balletto, concerti sinfonici, recital di canto e spettacoli per bambini. Stasera, in programma, c’è un concerto del Coro e dell’Orchestra del Teatro diretti dal Maestro Riccardo Chailly. Si parte con un pubblico “contingentato” all’evento celebrativo, che oltre a segnare il ritorno degli spettatori in presenza ricorda il 75esimo anniversario della riapertura del Piermarini, nel 1946, dopo gli anni della dittatura e della la guerra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) –199al pubblico ladi Milano, chiusa da ottobre ma rimasta viva con gli spettacoli in streaming: 35 serate tra opera e balletto, concerti sinfonici, recital di canto e spettacoli per bambini. Stasera, in programma, c’è un concerto del Coro e dell’Orchestra del Teatro diretti dal Maestro Riccardo Chailly. Si parte con un pubblico “contingentato” all’evento celebrativo, che oltre a segnare il ritorno degli spettatori in presenza ricorda il 75esimo anniversario della riapertura del Piermarini, nel 1946,gli anni della dittatura e della la guerra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

