L'infettivologo Bassetti: 'Radiare i medici che rifiutano i vaccini' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tema dell'obbligo vaccinale da introdurre almeno per il personale sanitario è ancora di forte attualità e crea discussioni fra gli stessi medici e scienziati, la maggior parte dei quali schierati a ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tema dell'obbligo vaccinale da introdurre almeno per il personale sanitario è ancora di forte attualità e crea discussioni fra gli stessie scienziati, la maggior parte dei quali schierati a ...

Advertising

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa sce… - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca L’infettivologo Matteo Bassetti: “Molte varianti del Covid sono benigne” - RobertoDegrass1 : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa scegliere. Chi o… - globalistIT : Ecco i motivi #Bassetti #obbligo #vaccini - GastoneSabba : RT @GeMa7799: Bisogna vaccinarsi. E' una furia Bassetti. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova lo dice chiaramente: 'Bisogna… -