L'inferno, il purgatorio e il paradiso dei Glasgow Rangers (Di lunedì 10 maggio 2021) Il volto di Ally McCoist è sfigurato, paonazzo. È un urlo di gioia, di dolore, di un uomo consumato dall'orgoglio e dalla tristezza. Se non fosse per tutta la gente intorno a lui che esulta, con le braccia alzate e i pugni stretti al cielo, quest'uomo avvolto da una camicia che gli strangola il collo e da una cravatta sformata potrebbe essere nel bel mezzo di un crollo emotivo durante un funerale. Soltanto il fatto che non sia circondato da prefiche, ma da persone in tuta che fanno parte del suo staff, ci restituisce la vera dimensione di quello che sta accadendo. È il 25 marzo del 2012, e per certi versi è davvero un addio. Ad Ibrox si sta giocando un Old Firm che potrebbe consegnare il titolo ai Celtic, e i Rangers proprio non vogliono che questo accada. Non così, almeno. Quella stracittadina drammatica la vincono 3-2, in un condensato di emozioni. Ma è il ...

