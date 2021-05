Ligue 1 | il Lille si avvicina al titolo Pari del Psg | inseguito a ruota dal Monaco

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ils Saint - Germain rischia di aver perso definitivamente il treno che porta aldella1 . Durante la 36esima giornata ilha vinto per 3 - 0 in casa del Lens , mentre igini ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lille

1 giornata 36 Lens -0 - 3 4' , 40' Yilmaz, 60' David Nantes - Bordeaux 3 - 0 19' Coulibaly, 51' Louza , 70' Kolo Lione - Lorient 4 - 1 53' Aouar, 65' Paquetà, 71' , 77' Guimaraes, 83' ...Sappiamo che è difficile arrivare in testa alla1 anche perché se ilvince tutte le partite non abbiamo modo di superarla, ma dobbiamo credere di poter vincere il titolo e dobbiamo ...I mastini hanno sconfitto il Lens e approfittano della frenata dei parigini per volare a +3 a due giornate dal termine ...Il Lille si avvicina all'impresa. Trascinata dal suo bomber Yilmaz, l'attuale capolista della Ligue 1 vede il traguardo vicino ...