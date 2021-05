Liga, il Betis vince il derby andaluso col Granada: 2-1 e sesto posto in classifica (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Betis vince contro il Granada nella gara valida per la 35a giornata di Liga di stasera. Decide l’incontro la doppietta di Borja Iglesias, a segno al 39? e all’87’ dopo il provvisorio pari dell’ex Udinese Machis al 66?. Betis che con questi tre punti scavalca il Villarreal e si piazza al sesto posto in classifica con 54 punti, Granada decimo a quota 45. Foto: Twitter Betis L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilcontro ilnella gara valida per la 35a giornata didi stasera. Decide l’incontro la doppietta di Borja Iglesias, a segno al 39? e all’87’ dopo il provvisorio pari dell’ex Udinese Machis al 66?.che con questi tre punti scavalca il Villarreal e si piazza alincon 54 punti,decimo a quota 45. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

