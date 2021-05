Liga 2020 2021 | il Betis sconfigge il Granada e sale al sesto posto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nel match valido per la trentacinquesima giornata di, ilsupera ilper 2-1 ed ottiene tre punti importanti in ottica europea. Grazie a questo successo, infatti, il club di Siviglia scavalca il Villarreal e si porta al, ottenendo momentaneamente l’ultimo pass disponibile per la prossima Europa League. Gara decisa da una doppietta di Borja Iglesias, che apre le danze al 39? e poi sigla il gol vittoria a 3? dallo scadere. Inutile la rete al 66? di Machis, che illude gli ospiti. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per il, che resta a metà classifica. SportFace.

