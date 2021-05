Liberare i brevetti dai vaccini | il cattolico Biden sfida i protestanti ed egoisti europei

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si vota un politico che deve rappresentarci, tutti i dettagli storici e personali che lo riguardano possono essere importantissimi per il nostro futuro. Prendete Joe, attuale presidente degli Usa. Nei giorni scorsi ha lanciato una proposta: chiedere ai colossi farmaceutici una deroga alla protezione della proprietà intellettuale deiper iCovid. Lo scopo è affrontare la crisi globale del Covid e aiutare le popolazioni di tutto il mondo. La proposta da questa parte dell’oceano ha raccolto sostanzialmente un coro di voci contrarie o al più tiepide. Egoiste. “Levare inon risolverà i problemi, non porterà una dose in più di vaccino” ha sostenuto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Comenon dobbiamo ricevere lezioni, la chiave per produrre ...

... così l'Unione europea nella riunione dei 27 capi di Stato e Governo a Porto in Portogallo ha risposto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden ditemporaneamente iper i vaccini ...... si chiede l'abolizione deima intanto non si esporta. "Ci sono milioni di persone nel ... Per Macron gli Usa devono togliere i divieti alle esportazioni di vaccini e componenti e "le ...La cancelliera tedesca Angela Merkel, preoccupata per la rimonta elettorale dei Verdi di Annalena Baerbock, in sintonia con la Casa Bianca e disposti a ridiscutere le regole dei vaccini, si trincera r ...E la stessa Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea ha ribadito che “Dobbiamo essere aperti al dibattito sui brevetti e analizzare la questione delle licenze, ma sono temi a lungo t ...