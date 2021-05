L’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si candiderà alle primarie del PD per il sindaco di Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che parteciperà alle primarie del Partito Democratico per scegliere il candidato sindaco di Roma alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo autunno. Le primarie si terranno il 20 giugno, e finora Gualtieri Leggi su ilpost (Di lunedì 10 maggio 2021)ha annunciato che parteciperàdel Partito Democratico per scegliere il candidatodielezioni amministrative che si terranno il prossimo autunno. Lesi terranno il 20 giugno, e finora

Advertising

fattoquotidiano : Il crollo dell’ex ministro: entro l’estate può finire sotto Fratelli d’Italia [di Giacomo Salvini] - Agenzia_Ansa : Nella battaglia per il Campidoglio in campo anche l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: 'Mi metto a dispos… - MediasetTgcom24 : Voto Roma, Conte: M5s con Raggi | Primarie Pd, si candida l'ex ministro Gualtieri #conte - siamozeta : L'ex ministro dell'economia Roberto #Gualtieri si candiderà alle primarie del PD come sindaco di #Roma. - ilpost : L’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si candiderà alle primarie del PD per il sindaco di Roma -