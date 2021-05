L’ex funzionario dell’Oms Zambon: «L’allarme Coronavirus venne ignorato e il report ritirato per pressioni cinesi» (Di lunedì 10 maggio 2021) «Come emerge dagli atti della procura, dalle chat, dalle mail, il rapporto sul Covid è stato ritirato per pressioni cinesi, principalmente. E poi perché si è ritenuto fosse troppo critico l’approccio italiano». Sono le accuse di Francesco Zambon, medico veneto e coordinatore del team che ha stilato il report in cui veniva definita «improvvisata» la prima risposta italiana all’emergenza Covid. Un dossier attualmente al centro di un’inchiesta della procura di Bergamo che vede indagato per false dichiarazioni al pm il direttore generale vicario dell’Oms, Ranieri Guerra. «Il Covid è stato segnalato in Cina il 31 dicembre 2019 quando l’ufficio dell’Oms di Pechino venne a conoscenza di circa 27 casi di polmonite di eziologia sconosciuta», si legge nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «Come emerge dagli atti della procura, dalle chat, dalle mail, il rapporto sul Covid è statoper, principalmente. E poi perché si è ritenuto fosse troppo critico l’approccio italiano». Sono le accuse di Francesco, medico veneto e coordinatore del team che ha stilato ilin cui veniva definita «improvvisata» la prima risposta italiana all’emergenza Covid. Un dossier attualmente al centro di un’inchiesta della procura di Bergamo che vede indagato per false dichiarazioni al pm il direttore generale vicario, Ranieri Guerra. «Il Covid è stato segnalato in Cina il 31 dicembre 2019 quando l’ufficiodi Pechinoa conoscenza di circa 27 casi di polmonite di eziologia sconosciuta», si legge nel ...

