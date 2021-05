L’EREDITÀ | FLAVIO INSINNA CONFERMATO NEL PRESERALE DI RAI1 PER LA PROSSIMA STAGIONE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 maggio 2021)si fa letteralmente in quattro per. Al momento è impegnato con le ultime puntate stagionali de ““, il quiz campione d’ascolti delche passerà il testimone lunedì 7 giugno a “Reazione a Catena“, il game show per eccellenza dell’estate con Marco Liorni. Da lunedì 28 giugnosarà invece al timone de “Il Pranzo è Servito“. Come noto, lo storico programma ideato e condotto per un decennio da Corrado su Canale 5, quiz che tra l’altro inaugurò il mezzogiorno dell’allora neonata rete del gruppo Mediaset, torna in onda stavolta dalle frequenze della Tv di Stato. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.15 circa, toccherà afar compagnia al pubblico nei mesi caldi. Un test interessante. Il conduttore e attore rindosserà la ...