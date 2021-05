Lenta, veloce? A che punto è la vaccinazione (Di lunedì 10 maggio 2021) L’obiettivo di 500 mila dosi giornaliere annunciato diverse settimane fa dal governo italiano, e per ora ancora da raggiungere, ha riacceso le polemiche sulla campagna di vaccinazione. Probabilmente perché un numero unico e semplice, 500 mila, attrae più attenzione e facili polemiche che monitorare giorno per giorno una campagna vaccinale in evoluzione. La sostanza delle cose però è che l’Europa è finalmente entrata in una fase di accelerazione della sua campagna vaccinale, per ora ralLentata dalla mancanza delle dosi fornite dalle case farmaceutiche – in sostanza solo AstraZeneca che aveva promesso entro giugno 40 milioni di dosi e ne farà arrivare forse circa 10 – e dagli stop & go delle agenzie regolatorie sull’utilizzo del vaccino di Oxford. Il governo italiano aveva promesso di riuscire a effettuare 210 mila vaccinazioni al giorno ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) L’obiettivo di 500 mila dosi giornaliere annunciato diverse settimane fa dal governo italiano, e per ora ancora da raggiungere, ha riacceso le polemiche sulla campagna di. Probabilmente perché un numero unico e semplice, 500 mila, attrae più attenzione e facili polemiche che monitorare giorno per giorno una campagna vaccinale in evoluzione. La sostanza delle cose però è che l’Europa è finalmente entrata in una fase di accelerazione della sua campagna vaccinale, per ora ralta dalla mancanza delle dosi fornite dalle case farmaceutiche – in sostanza solo AstraZeneca che aveva promesso entro giugno 40 milioni di dosi e ne farà arrivare forse circa 10 – e dagli stop & go delle agenzie regolatorie sull’utilizzo del vaccino di Oxford. Il governo italiano aveva promesso di riuscire a effettuare 210 mila vaccinazioni al giorno ...

Advertising

Laura_Simonazzi : Afferra ogni singolo istante della tua vita, catturali mentre sei giovane e veloce, perché prima che tu te ne accor… - paoloigna1 : La vaccinazione è più veloce in #CoreadelSud che in #Giappone ma lenta secondo i canoni occidentali. In compenso ca… - Fuori_Pista : @PaganoMattia Magari con il nuovo regolamento Williams lotta a centro gruppo. Per me gli manca lo step intermedio t… - alessio_granchi : La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento… - xenonian1 : @marcovinci14 @liliaragnar Per Bubu l'intelligenza di una persona dipende se ha una connessione lenta o veloce!?????? -