Lega Pro | secondo turno play off posticipato al 19 5

(Di lunedì 10 maggio 2021)

Il secondo turno dei play - off della Serie C viene posticipato da 12 al 19 maggio 2021. Lo ha stabilito il consiglio direttivo della, riunitosi oggi in videoconferenza, in modo da consentire di recuperare la gara Triestina - Virtus Verona, che si affronteranno domenica prossima, 16 maggio. La partita era in programma ieri, ...Il secondo turno dei play - off della Serie C viene posticipato da 12 al 19 maggio 2021. Lo ha stabilito il consiglio direttivo della, riunitosi oggi in videoconferenza, in modo da consentire di recuperare la gara Triestina - Virtus Verona, che si affronteranno domenica prossima, 16 maggio. La partita era in programma ieri, ...(Adnkronos) – Durante il Consiglio Direttivo, Ghirelli è tornato anche sulla Coppa Italia. “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa. Non condivido ...La Commissione Accordi Economici ha fatto obbligo al club rossonero di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento ...