Lega | Politi | De Santis si faccia esame coscienza

Roma – "Cinque anni di nulla, in questo si puo' riassumere il mandato di Virginia Raggi. Capiamo l'invidia per chi ha classe dirigente e programmi, mentre loro continuano a giocare sulla pelle della citta'. Roma brucia e loro continuano a giocare sulle piste ciclabili. Ad ottobre finalmente quest'incubo terminera'". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

