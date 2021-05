“Le sue condizioni di salute”. Ubaldo Lanzo, come sta dopo il costretto addio all’Isola dei Famosi (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ne resterà soltanto uno”. Parafrasando il film “The Highlander” con Cristopher Lambert, questa sembra la frase adatta per quello che sta succedendo all’Isola dei Famosi 2021. Il reality condotto da Ilary Blasi è noto per le condizioni difficili e la dura sfida, sia a livello fisico che psichico, per i suoi concorrenti. Ma in questa edizione la sfortuna sembra aver perseguitato i vip. Sono stati ben cinque i protagonisti costretti al ritiro. Da Beppe Braida a Elisa Isoardi, passando per Brando Giorgi e Paul Gascoigne, con Ubaldo Lanzo che proprio pochi giorni fa, il 6 maggio, ha dovuto dare forfait. Ancora una volta sono stati motivi di salute, in particolare un doloroso mal di denti, a spingere il cromatologo calabrese ad abbandonare l’isola. Davvero una brutta notizia sia per i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ne resterà soltanto uno”. Parafrasando il film “The Highlander” con Cristopher Lambert, questa sembra la frase adatta per quello che sta succedendodei2021. Il reality condotto da Ilary Blasi è noto per ledifficili e la dura sfida, sia a livello fisico che psichico, per i suoi concorrenti. Ma in questa edizione la sfortuna sembra aver perseguitato i vip. Sono stati ben cinque i protagonisti costretti al ritiro. Da Beppe Braida a Elisa Isoardi, passando per Brando Giorgi e Paul Gascoigne, conche proprio pochi giorni fa, il 6 maggio, ha dovuto dare forfait. Ancora una volta sono stati motivi di, in particolare un doloroso mal di denti, a spingere il cromatologo calabrese ad abbandonare l’isola. Davvero una brutta notizia sia per i ...

Advertising

ninoBertolino : RT @86_longo: Domani verranno verificate le condizioni di #Ibrahimovjc. Buone notizie per #Diaz: le sue condizioni non preoccupano in vista… - Rossonero__1899 : RT @86_longo: Domani verranno verificate le condizioni di #Ibrahimovjc. Buone notizie per #Diaz: le sue condizioni non preoccupano in vista… - calciotoday_it : ?? #Napoli in ansia per #Mertens, uscito per infortunio durante #SpeziaNapoli ??Le sue condizioni e la possibile da… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: Domani verranno verificate le condizioni di #Ibrahimovjc. Buone notizie per #Diaz: le sue condizioni non preoccupano in vista… - Gianluc21212259 : RT @86_longo: Domani verranno verificate le condizioni di #Ibrahimovjc. Buone notizie per #Diaz: le sue condizioni non preoccupano in vista… -