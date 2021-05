Le notizie del giorno, furia Vigorito contro gli arbitri. Tutti su Vlahovic, aggredita la figlia di Grassadonia (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un bruttissimo episodio si è verificato alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana si gioca la promozione nel campionato di Serie A e dovrà conquistare i tre punti sul campo del Pescara per essere sicura del salto di categoria. Secondo quanto ricostruito anche dai quotidiani locali si sarebbe verificato un brutto episodio: la figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, l’allenatore del Pescara che è di Salerno è stata aggredita con calci e spintoni da alcuni teppisti. Il racconto è arrivato direttamente da Annabella Castagna, moglie di Grassadonia. “Dopo cinque giorni di minacce dirette alla nostra famiglia, quest’ultima follia è intollerabile, nostra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un bruttissimo episodio si è verificato alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana si gioca la promozione nel campionato di Serie A e dovrà conquistare i tre punti sul campo del Pescara per essere sicura del salto di categoria. Secondo quanto ricostruito anche dai quotidiani locali si sarebbe verificato un brutto episodio: la18enne di Gianluca, l’allenatore del Pescara che è di Salerno è statacon calci e spintoni da alcuni teppisti. Il racconto è arrivato direttamente da Annabella Castagna, moglie di. “Dopo cinque giorni di minacce dirette alla nostra famiglia, quest’ultima follia è intollerabile, nostra ...

