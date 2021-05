«Le giovani donne ci guideranno in futuro»: il messaggio di Meghan Markle alle bambine di tutto il mondo – Il video (Di lunedì 10 maggio 2021) «Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a una figlia, una gioia condivisa con milioni di famiglie in tutto il mondo: quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne in giro per il mondo che devono avere la capacità e il sostegno per guidarci in futuro». Ambasciatrice del Vax Live di Global Citizen, il grande concerto per raccogliere fondi utili alla vaccinazione nei paesi più poveri, Meghan Markle affronta il tema della disparità di genere, del ruolo futuro delle giovani donne e della sua seconda gravidanza che porterà nella sua famiglia una bambina. «Io e mio marito crediamo fortemente sia fondamentale dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti, in particolare delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a una figlia, una gioia condivisa con milioni di famiglie inil: quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte lein giro per ilche devono avere la capacità e il sostegno per guidarci in». Ambasciatrice del Vax Live di Global Citizen, il grande concerto per raccogliere fondi utili alla vaccinazione nei paesi più poveri,affronta il tema della disparità di genere, del ruolodellee della sua seconda gravidanza che porterà nella sua famiglia una bambina. «Io e mio marito crediamo fortemente sia fondamentale dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti, in particolare delle ...

