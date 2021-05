Le fantasie più belle di primavera nella moda uomo primavera estate 2021

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Con lo sbocciare della, sbocciano anchee disegni freschissimi con cui movimentare qualsiasi look. Per la bella stagione, il filo conduttore che intesse di originalità gli outfit è proprio la fantasia di tendenza. Il tinta unita è un classico intramontabile, d'accordo, un sempreverde della raffinatezza che mai andrà in letargo. Ma dopo così tanti mesi trascorsi nel grigiore del lockdown e nel periodo freddo in cui circolano soltanto piumini e capispalla pesanti quasi sempre monocolori, la voglia di un tripudio di motivi allegri e sgargianti è ai massimi storici. Quindi perché non unirsi al coro che fa delle stampe un simbolo di rinnovamento e di rinascita? Lepossono perfino veicolare messaggi positivi, trasformandosi in qualcosa di molto eloquente che va dritto alla psiche, aumentando il ...