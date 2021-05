Le carte della commissione Sifar e quelle sui reati dei ministri della Prima Repubblica: ecco i documenti che vuole desecretare Fico (Di lunedì 10 maggio 2021) documenti, carte, faldoni: l’intera memoria della Repubblica chiusa dentro milioni di fogli ancora in parte disorganizzati e non fruibili dal pubblico. Ma passo dopo passo qualcosa si muove. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha reso noto ieri che saranno a breve versati all’Archivio storico di Montecitorio i documenti dei lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sul Sifar, l’ex intelligence italiana che venne travolta da uno scandalo nel 1964. Costituita nel marzo del 1969, concluse i lavori nel dicembre del 1970. Forse i più anziani la ricordano per quella tragica immagine del generale Giorgio Manes, il “grande accusatore” del generale De Lorenzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021), faldoni: l’intera memoriachiusa dentro milioni di fogli ancora in parte disorganizzati e non fruibili dal pubblico. Ma passo dopo passo qualcosa si muove. Il presidenteCamera, Roberto, ha reso noto ieri che saranno a breve versati all’Archivio storico di Montecitorio idei lavoriparlamentare d’inchiesta sul, l’ex intelligence italiana che venne travolta da uno scandalo nel 1964. Costituita nel marzo del 1969, concluse i lavori nel dicembre del 1970. Forse i più anziani la ricordano per quella tragica immagine del generale Giorgio Manes, il “grande accusatore” del generale De Lorenzo, ...

