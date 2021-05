Le aperture dei quotidiani spagnoli sulle polemiche post Real-Siviglia: “Madrid perde la mano” e “La mossa che cambia la Liga” (Di lunedì 10 maggio 2021) Infuriano le polemiche in Spagna dopo il posticipo di ieri sera Real Madrid-Siviglia. Ci sono state più decisioni arbitrali che hanno scatenato polemiche e, secondo alcuni giornali, deciso il risultato della partita terminata 2-2. Marca apre con il titolo “La mossa che cambia la Liga” riferendosi all’episodio del rigore annullato al Real sull’1-1 dal Var quando ne aveva dato uno al Siviglia in precedenza. Dentro le dichiarazioni di Butragueno: “Ci sentiamo inquieti, epidosi del genere non sono mai stati sanzionati da noi” e di Zidane: “Sono arrabbiato, non mi servono le spiegazioni dell’arbitro”. As titola “Madrid perde la mano“riferendosi al rigore ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Infuriano lein Spagna dopo ilicipo di ieri sera. Ci sono state più decisioni arbitrali che hanno scatenatoe, secondo alcuni giornali, deciso il risultato della partita terminata 2-2. Marca apre con il titolo “Lachela” riferendosi all’episodio del rigore annullato alsull’1-1 dal Var quando ne aveva dato uno alin precedenza. Dentro le dichiarazioni di Butragueno: “Ci sentiamo inquieti, epidosi del genere non sono mai stati sanzionati da noi” e di Zidane: “Sono arrabbiato, non mi servono le spiegazioni dell’arbitro”. As titola “la“riferendosi al rigore ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: non si possono tenere chiusi in casa 60 milioni di italiani ad oltranza a dispetto dei dati. Grazie alle… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: #ASPETTANDOILPASS #APERTURE Un’ordinanza che arriverà ??nel giro di pochi giorni. Il provvedimento sbloccherà il nodo della ri… - Wally_84 : RT @ttgitalia: Dal coprifuoco alle aperture, questa è la settimana in cui si decide il futuro La settimana decisiva per il #turismo italia… - ttgitalia : Dal coprifuoco alle aperture, questa è la settimana in cui si decide il futuro La settimana decisiva per il… - fulviogiuliani : La strada è questa, il principio del rischio ragionato (o calcolato) sta funzionando. Dalle prime aperture a oggi n… -