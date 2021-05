Lazio Women, Morace: svolta stagione dopo cambio modulo (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “La variazione di modulo ha dato la svolta a questa stagione, ma ha contribuito anche la vittoria sul Pomigliano. Quest’ultima squadra e’ attesa da due gare difficili.” “La squadra ha sempre risposto positivamente, anche quando abbiamo proposto degli allenamenti pesanti sul piano fisico. Si e’ creata stima reciproca all’interno dello spogliatoio”. Cosi’ Carolina Morace, coach della Lazio Women, intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo il successo nel derby contro la Roma Calcio Femminile e la promozione in serie A, due giornate prima della fine del campionato. “Siamo un bel gruppo- prosegue Morace- le nostre capitane Santoro e Savini hanno contribuito particolarmente a cementare la squadra. La nostra attenzione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “La variazione diha dato laa questa, ma ha contribuito anche la vittoria sul Pomigliano. Quest’ultima squadra e’ attesa da due gare difficili.” “La squadra ha sempre risposto positivamente, anche quando abbiamo proposto degli allenamenti pesanti sul piano fisico. Si e’ creata stima reciproca all’interno dello spogliatoio”. Cosi’ Carolina, coach della, intervenuta ai microfoni diStyle Channel,il successo nel derby contro la Roma Calcio Femminile e la promozione in serie A, due giornate prima della fine del campionato. “Siamo un bel gruppo- prosegue- le nostre capitane Santoro e Savini hanno contribuito particolarmente a cementare la squadra. La nostra attenzione ...

Advertising

pasqualinipatri : Lazio Women, Santoro: “Vincere il derby ed andare in Serie A è il massimo. Ora daremo tutto per conquistare il prim… - laziopress : Lazio Women, Santoro: “Vincere il derby ed andare in Serie A è il massimo. Ora daremo tutto per conquistare il prim… - LALAZIOMIA : Lazio Women, Santoro: “Vincere il derby ed andare in Serie A è il massimo. Ora daremo tutto per conquistare il prim… - sportli26181512 : Carolina Morace, missione A compiuta: “Emozione fantastica”: L’allenatrice porta la Lazio Women nella massima categ… - _biancocelesti : Lazio Women, le biancocelesti fanno en plein: vittoria nel derby e Serie A!: -