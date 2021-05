Lazio, Milinkovic a riposo. Ok Escalante (Di lunedì 10 maggio 2021) FORMELLO - Un giorno di riposo dopo l'operazione al setto nasale per Sergej Milinkovic - Savic . Il Sergente della Lazio, dopo l'intervento chirurgico, è a casa e proverà a rimettersi a disposizione ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) FORMELLO - Un giorno didopo l'operazione al setto nasale per Sergej- Savic . Il Sergente della, dopo l'intervento chirurgico, è a casa e proverà a rimettersi a disposizione ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Milinkovic a riposo. Ok Escalante: Inizia la preparazione in vista del match contro il Parma: il Sergente ci… - ForzaLazio__ : NOTIZIE #LAZIO: Formello, si prepara????? la partita con il #Parma, assente #Milinkovic,? si rivede parzialmente in… - Lazialita1985 : ?? Formello: out #Milinkovic, si rivede @FelipaoCaicedo #Lazio #Lazialita #Formello - Solo_La_Lazio : ?? #Inzaghi fa i conti con infortuni, squalifiche e rientri ?? Buoni segnali da #Caicedo ed #Escalante ?? Leggi qui… - FiorentinaUno : LAZIO, Derby a rischio per Milinkovic-Savic per la frattura al naso rimediata a Firenze - -