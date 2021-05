Lavori di pavimentazione stradale sul GRA da oggi 10 maggio: previste chiusure (anche degli svincoli) e viabilità alternativa (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono in programma a partire da stasera, lunedì 10 maggio, alcuni Lavori riguardanti la pavimentazione stradale ad opera di Anas sul GRA (A90 Grande Raccordo Anulare di Roma). Per questo sono state disposte delle chiusure che interesseranno anche alcuni svincoli. Lavori notturni sul GRA dal 10 maggio: tutte le informazioni L’ordinanza prevede la chiusura al traffico sul GRA al km 44+900, carreggiata interna, sulla rampa di ingresso, alla carreggiata interna del GRA da Via Pontina con provenienza Latina, a partire dal 10/05/2021 fino al 14/05/2021 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo. Il provvedimento interesserà tutti gli utenti. Il secondo “blocco” dei Lavori riguarderà invece il Raccordo al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono in programma a partire da stasera, lunedì 10, alcuniriguardanti laad opera di Anas sul GRA (A90 Grande Raccordo Anulare di Roma). Per questo sono state disposte delleche interesserannoalcuninotturni sul GRA dal 10: tutte le informazioni L’ordinanza prevede la chiusura al traffico sul GRA al km 44+900, carreggiata interna, sulla rampa di ingresso, alla carreggiata interna del GRA da Via Pontina con provenienza Latina, a partire dal 10/05/2021 fino al 14/05/2021 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo. Il provvedimento interesserà tutti gli utenti. Il secondo “blocco” deiriguarderà invece il Raccordo al ...

