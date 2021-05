L’avidità dei presidenti di Serie A rischia di far saltare tutto

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dai tre match a Sky all’ingresso dei fondi: la rissa trache allunga la guerra sui diritti Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Lorenzo Vendemiale. LaA su Dazn. Sicuro. Tutta laA su Dazn. Ecco, già qui potrebbe venire qualche dubbio. Perché la partita dei diritti tv del campionato non è ancora chiusa. Non delalmeno. E non soltanto per il solito ricorso presentato da Sky, forse più per disperazione che convinzione, su cui si attende a giorni la sentenza. Tra diritti tv e faide interne laA è di nuovo sull’orlo di una crisi di nervi. Con la cifra record di 840 milioni di euro a stagione (e l’aiuto di Tim), Dazn si è aggiudicata le 10 partite del campionato fino al 2024: 7 in esclusiva, 3 condivise con qualcun altro che ancora non esiste. Così, però, la gara ...