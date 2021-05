Lavandino sporco | ecco il trucchetto della nonna | usa la farina!

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè un qualcosa che tutti odiamo, spesso quando capita cerchiamo di risolvere la situazione usando dei metodi innovativi ma che non sempre si dimostrano efficienti. Spesso, è importante tirare fuori dal cassetto i rimedi, che anche se il tempo va avanti non si smentiscono mai. In questo articolo vi parleremo quindi di un rimedio ottimale usato dalle nostre nonne in passato ovvero la farina. Esattamente la farina è una soluzione ottimale per avere unpulito e in perfette condizioni. Tutto quello che dovrete fare per applicare questa tecnica è utilizzare: 60 gr di farina di qualsiasi tipo; una spugna dotataparte abrasiva; un panno soffice; un asciuga piatti oppure uno strofinaccio di stoffa; una confezione di sapone liquido per lavare i ...