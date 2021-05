L’aumento globale dell’aspettativa di vita è stato rapido e costante (ma, no, non è irreversibile) (Di lunedì 10 maggio 2021) Pandemia, guerre, devastazioni. La storia dell’uomo è costellata di momenti drammatici durante i quali è difficile pensare a un futuro radioso. Sopratutto se, come spiega un articolo del New York Times, vivi nel 1918 mentre l’influenza spagnola miete vittime come mai nessuna epidemia ha mai fatto prima. Che previsioni si farebbero se ci si trovasse in quella circostanza di molti anni fa?, si chiede l’articolo del quotidiano americano. Forse si penserebbe che l’influenza spagnola è soltanto un’anteprima di un futuro ancora più oscuro? E che il progresso a cui si è assistito fino a oggi crollerà come un castello di carta? Sono preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dal Covid-19. Eppure, sorprendentemente, la catastrofe della spagnola fu seguita da un secolo di vita prospera e inaspettata (ed è quello che si auspica che possa succedere anche stavolta). Infatti, gli ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) Pandemia, guerre, devastazioni. La storia dell’uomo è costellata di momenti drammatici durante i quali è difficile pensare a un futuro radioso. Sopratutto se, come spiega un articolo del New York Times, vivi nel 1918 mentre l’influenza spagnola miete vittime come mai nessuna epidemia ha mai fatto prima. Che previsioni si farebbero se ci si trovasse in quella circostanza di molti anni fa?, si chiede l’articolo del quotidiano americano. Forse si penserebbe che l’influenza spagnola è soltanto un’anteprima di un futuro ancora più oscuro? E che il progresso a cui si è assistito fino a oggi crollerà come un castello di carta? Sono preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dal Covid-19. Eppure, sorprendentemente, la catastrofe della spagnola fu seguita da un secolo diprospera e inaspettata (ed è quello che si auspica che possa succedere anche stavolta). Infatti, gli ...

