Latina, ragazzo picchiato come Willy Monteiro: «Lasciato a terra agonizzante». Arrestati due giovani Picchiato a sangue e lasciato a terra esanime, come accadde a Willy Monteiro Duarte: accade in provincia di Latina a Sezze, dove un uomo, un cittadino romeno, lo scorso 30 marzo in una ...

