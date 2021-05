Latina, picchiano un romeno per “sfogarsi”: 2 arresti (Di lunedì 10 maggio 2021) Scene da “Arancia Meccanica” a Sezze, in provincia di Latina: due giovani sono stati arrestati perché accusati di aver picchiato un romeno per sfogarsi Gli agenti di Polizia della Questura di Latina hanno tratto in arresto due giovani, un 17enne originario di Priverno e un 20enne di Sezze, in quanto accusati di aver ferocemente malmenato un uomo di nazionalità romena causandogli la frattura del cranio e un’emorragia cerebrale. LEGGI ANCHE –> Treviso, precipita nel vuoto col deltaplano: muore a 51 anni Teatro dell’aggressione Sezze, centro in provincia di Latina, mentre è, a dir poco, scioccante e sconcertante il movente del brutale pestaggio: “Il tutto – hanno spiegato gli investigatori – è verosimilmente accaduto per la mera voglia di sfogarsi, approfittando del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Scene da “Arancia Meccanica” a Sezze, in provincia di: due giovani sono stati arrestati perché accusati di aver picchiato unperGli agenti di Polizia della Questura dihanno tratto in arresto due giovani, un 17enne originario di Priverno e un 20enne di Sezze, in quanto accusati di aver ferocemente malmenato un uomo di nazionalità romena causandogli la frattura del cranio e un’emorragia cerebrale. LEGGI ANCHE –> Treviso, precipita nel vuoto col deltaplano: muore a 51 anni Teatro dell’aggressione Sezze, centro in provincia di, mentre è, a dir poco, scioccante e sconcertante il movente del brutale pestaggio: “Il tutto – hanno spiegato gli investigatori – è verosimilmente accaduto per la mera voglia di, approfittando del ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina picchiano Minturno: fuga ed inseguimento fin sui binari della stazione, fermati picchiano i poliziotti Violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale : questi i reati per cui un giovane di 22 anni di origini romene è stato arrestato a Minturno dagli agenti del Commissariato di Formia. I fatti sono ...

Violenta rissa a Fondi, due ragazzini si picchiano e il branco li filma: sanzionati 12 minorenni Un' escalation di violenza che continua a far paura. Ennessima violenta rissa tra ragazzini, avvenuta questa volta a Fondi , in provincia di Latina. Piazza San Francesco, due ragazzini si scontrano sotto gli occhi di un gruppo di coetanei che oltre a riprenderli con il telefonino li incita ad una ancor maggiore, se è possibile, violenza. ...

