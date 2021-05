Latina, due giovani di 17 e 20 anni massacrano di botte un passante per “sfogarsi” (Di lunedì 10 maggio 2021) massacrano di botte un uomo per “sfogarsi”: arrestati due giovani per tentato omicidio massacrano un uomo di botte solo per “sfogarsi”: è l’agghiacciante scoperta che hanno fatto i poliziotti di Latina, i quali hanno arrestato due giovani, di cui uno minorenne, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti il 30 marzo scorso a Sezze, comune in provincia di Latina. Vittima del pestaggio un 44enne romeno che, dopo essere stato colpito con un pugno al volto, è caduto battendo violentemente la testa. L’uomo, finito in coma per alcuni giorni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova tuttora ricoverato in ospedale con una prognosi di 180 giorni. Inizialmente si ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021)diun uomo per “”: arrestati dueper tentato omicidioun uomo disolo per “”: è l’agghiacciante scoperta che hanno fatto i poliziotti di, i quali hanno arrestato due, di cui uno minorenne, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti il 30 marzo scorso a Sezze, comune in provincia di. Vittima del pestaggio un 44enne romeno che, dopo essere stato colpito con un pugno al volto, è caduto battendo violentemente la testa. L’uomo, finito in coma per alcuni giorni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova tuttora ricoverato in ospedale con una prognosi di 180 giorni. Inizialmente si ...

