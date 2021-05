L’Atalanta seconda lancia lo sprint: nel ritorno solo l’Inter meglio della Dea (Di lunedì 10 maggio 2021) Malinovskyi (e chi, se non lui?) fa l’apripista, Muriel (rieccolo) la mette in cassaforte: la 21esima vittoria del campionato, che poteva essere la più facile, ma non per questo la più scontata, va agli archivi. L’Atalanta si conferma per la seconda giornata consecutiva al secondo posto (alla pari col Milan, che meritatamente batte la Juve nella sfida diretta) e mai era stata tanto in alto in classifica, in 113 anni di storia, a tre giornate dalla fine. Naturalmente facciamo il tifo perché queste posizioni rimangano anche la sera del 23 maggio, perché è meraviglioso tornare in Champions e a questo punto ci sono ottime possibilità, ma è altrettanto gratificante arrivarci da secondi, come insiste a ripetere Gasperini da un paio di giornate. E non è la stessa cosa arrivare secondi o quarti, ammesso che comunque la qualificazione Champions sarebbe un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Malinovskyi (e chi, se non lui?) fa l’apripista, Muriel (rieccolo) la mette in cassaforte: la 21esima vittoria del campionato, che poteva essere la più facile, ma non per questo la più scontata, va agli archivi.si conferma per lagiornata consecutiva al secondo posto (alla pari col Milan, che meritatamente batte la Juve nella sfida diretta) e mai era stata tanto in alto in classifica, in 113 anni di storia, a tre giornate dalla fine. Naturalmente facciamo il tifo perché queste posizioni rimangano anche la sera del 23 maggio, perché è meraviglioso tornare in Champions e a questo punto ci sono ottime possibilità, ma è altrettanto gratificante arrivarci da secondi, come insiste a ripetere Gasperini da un paio di giornate. E non è la stessa cosa arrivare secondi o quarti, ammesso che comunque la qualificazione Champions sarebbe un ...

