L’Atalanta batte anche il Parma e si avvicina alla Champions League

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021)non fallisce la seconda trasferta in terra d’Emilia eil già retrocesso5-2 scollinando a quota 72 punti e mantenendo il miglior attacco con 84 reti. Una gara e una prestazione che vanno sicuramente circoscritte in un preciso contesto. Tre fattori hanno infatti dato vita a questa sfida che, al netto del risultato, ha vissuto di fiammate: il primo vero caldo, la consapevolezza di affrontare una squadra nettamente inferiore e la prospettiva delle tre gare in sei giorni. Aspetti che hanno condizionato la gestione di un match vissuto fra accelerazioni improvvise dettate dalle prestazioni dei singoli, e da improvvise frenate testimoniate dalle due reti messe a segno dai ducali. Nonostante un avversario ormai retrocesso alle prese con una crisi di identità dopo la perdita di alcune pedine fondamentali – come Kulusevski ...