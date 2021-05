L’astuzia di usare i beauty-case come borse. Vediamo i cinque must-have (Di lunedì 10 maggio 2021) I beauty case erano un tempo usati come porta shampoo, balsamo e creme per il viaggio. Nel tempo si è aggiunta la variante di pochette da borsa – per i trucchi – ed oggi vengono spesso usati come borse vere e proprie. Scopriamo le cinque trousse più belle e firmate da aggiungere alla nostra wishlist. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Ierano un tempo usatiporta shampoo, balsamo e creme per il viaggio. Nel tempo si è aggiunta la variante di pochette da borsa – per i trucchi – ed oggi vengono spesso usativere e proprie. Scopriamo letrousse più belle e firmate da aggiungere alla nostra wishlist. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

g_zerbato : RT @Ambrakey1: @pattygatty65 @doluccia16 @LegaSalvini Puoi anche far credere che ti sei adeguata, giusto per arrivare dove vuoi senza che t… - Ambrakey1 : @pattygatty65 @doluccia16 @LegaSalvini Puoi anche far credere che ti sei adeguata, giusto per arrivare dove vuoi se… - JenaSnake : Questa perquisizione ha lo scopo di far sciogliere la lingua a qualcuno ( perché no, anche un paese intero), bisogn… -

Ultime Notizie dalla rete : L’astuzia usare L'astuzia di Raggi e la debolezza di Conte: così è tramontata la candidatura a sindaco di Zingaretti RomaToday