L'assessore regionale dato per morto. Lui: "Sono vivo e amo la vita" (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Cari amici, Sono vivo e amo la vita". Così su facebook, con leggerezza e ironia, L'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo ha allontanato le false voci sulla sua morte diffusesi nella notte, con tante persone che lo hanno tempestato di telefonate e messaggi. "Stanotte – spiega Caputo – per un errore di rubrica, si è sparsa la voce di una mia dipartita. Da poche persone la cosa si è diffusa e sto ricevendo chiamate di verifica di 'esistenza in vita'. Ci Sono, Sono ancora qui e spero di esserci ancora per tanto tempo, anche perché dobbiamo fare ancora tante cose insieme. Vi voglio bene amici". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

