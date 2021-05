Lamorgese all'Ue: ricollocare i migranti | Il Commissario Johansson agli Stati membri: mostrino solidarietà all'Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo i continui sbarchi a Lampedusa , il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , ha avuto un colloquio con il Commissario europeo per gli Affari Interni, Ylva Johansson , sulla questione migranti. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo i continui sbarchi a Lampedusa , il ministro dell'Interno, Luciana, ha avuto un colloquio con ileuropeo per gli Affari Interni, Ylva, sulla questione. ...

