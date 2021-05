Lady Gaga “orgogliosa di essere italiana” dopo le riprese di House Of Gucci, il saluto sui social (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è una Lady Gaga “orgogliosa di essere italiana”, oggi, da ricordare. Un virgolettato necessario perché sono esattamente le parole usate da Stephani Germanotta in un tweet pubblicato nelle ultime ore. La popstar ha affidato ai social il suo saluto all’Italia dopo aver terminato le riprese di House Of Gucci, il film che ricostruisce il caso dell’omicidio di Maurizio Gucci, ucciso a Milano il 27 marzo 1995. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio che nella realtà ha pure rivendicato un’assenza di comunicazione proprio alla popstar mentre le riprese erano ancora in corso. Al fianco di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è unadi”, oggi, da ricordare. Un virgolettato necessario perché sono esattamente le parole usate da Stephani Germanotta in un tweet pubblicato nelle ultime ore. La popstar ha affidato aiil suoall’Italiaaver terminato lediOf, il film che ricostruisce il caso dell’omicidio di Maurizio, ucciso a Milano il 27 marzo 1995.interpreta Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio che nella realtà ha pure rivendicato un’assenza di comunicazione proprio alla popstar mentre leerano ancora in corso. Al fianco di ...

