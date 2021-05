Lady Gaga annuncia la fine delle riprese di House of Gucci: “Orgogliosa di essere italiana, vi abbraccio e vi bacio”. Ecco quando esce il film (Di lunedì 10 maggio 2021) “Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi incoraggiato durante le riprese di questo film: vi abbraccio e vi bacio, vi dico che credo in voi, prego per il mio luogo di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Io sono Orgogliosa di essere italiana. Vi amo”. Così Lady Gaga ha annunciato, su Twitter, la fine delle riprese del film House Of Gucci da lei interpretato e girato negli scorsi mesi in Italia. Le riprese del progetto cinematografico sono iniziate a Roma a febbraio per spostarsi prima a Milano e poi sul Lago di Como e a Firenze. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi incoraggiato durante ledi questo: vie vi, vi dico che credo in voi, prego per il mio luogo di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Io sonodi. Vi amo”. Cosìhato, su Twitter, ladelOfda lei interpretato e girato negli scorsi mesi in Italia. Ledel progetto cinematografico sono iniziate a Roma a febbraio per spostarsi prima a Milano e poi sul Lago di Como e a Firenze. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia… - HuffPostItalia : Lady Gaga lascia commossa Roma e regala tulipani ai fan: 'Orgogliosa di essere italiana' - sparkIes__ : Continuo a guardare quel video di Lady Gaga crollata che lancia i fiori alla plebe è veramente ipnotico - Vanity08335628 : RT @therealengie: Semplicemente Lady Gaga che lancia i tulipani a terra per i fan come se stesse dando da mangiare ai piccioni in piazza Du… - barnesxwinter : RT @ohibambi: lady gaga ha origini tutte italiane via tg però chi nasce e vive qui da genitori stranieri sia mai considerarlo italiano eh -